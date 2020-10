Een op de vier werknemers kampt met pijn

Van alle werknemers met gezondheidsproblemen in ons land, heeft maar liefst 26 procent te kampen met lichamelijke klachten, zoals pijn en ongemak ter hoogte van spieren en gewrichten. Dat blijkt uit onderzoek van Idewe, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Lichamelijke pijnklachten zijn één van de belangrijkste oorzaken voor langdurig ziekteverzuim. Bij één op de vijf van de werknemers die arbeidsongeschikt zijn, is dat omwille van pijnklachten ter hoogte van spieren en gewrichten. Uit cijfers van het gezondheidsrapport van 2019, waarbij 206.726 werknemers door Idewe werden bevraagd, blijkt dat 10,3 procent van alle werknemers medicatie neemt voor pijn- en ontstekingsklachten. Onderzoek toont aan dat een hoge fysieke belasting zoals het langdurig aannemen van eenzelfde houding of het tillen van zware lasten op het werk risicofactoren zijn voor lage rugklachten.

Werkgevers moeten gesensibiliseerd worden

Ergonomie op de werkvloer is belangrijk, maar ook andere factoren spelen een rol. Zo blijkt dat sociale steun van collega's en leidinggevenden, net als voldoende lichaamsbeweging, beschermende factoren zijn voor nek- en rugklachten. Hoge werkdruk en stress daarentegen zijn risicofactoren die beter vermeden worden om bespaard te blijven van nekpijn. Daarom is het van belang dat werkgevers gesensibiliseerd worden om hun werknemers met pijn te koesteren en hen aan de slag te houden. Dit kan door in te zetten op een goede ergonomie, maar ook door aandacht te hebben voor de werkbeleving van de werknemer. Voldoende beweging en variatie in de houding tijdens het werk zijn hierbij cruciaal. Ook de manier waarop werknemers zelf omgaan met hun pijnklachten bepaalt mee of ze al dan niet aan het werk blijven of succesvol terugkeren. 'Geef werknemers inzicht in hoe pijn werkt, hoe het pijnsysteem kan veranderen als pijn blijft aanhouden en welke werkfactoren dat systeem beïnvloeden', verduidelijkt Liesbeth Daenen, researcher bij Idewe. 'Hierdoor gaan ze beter begrijpen hoe pijn ontstaat en daardoor stoppen ze met piekeren. Ze zijn gerustgesteld waardoor angst en onzekerheid omtrent pijn en werk verdwijnt. De motivatie om zelf aan de slag te gaan en de regie over hun eigen gezondheid en pijnklachten in handen te nemen neemt toe. Cruciaal hierbij is dat we uitgaan van een aanpak op maat van elk individu, waarbij de focus ligt op preventie.' Het onderzoek van Idewe wordt gelanceerd naar aanleiding van 'Week van de pijn', die van 7 tot 13 oktober loopt.

(thema-afbeelding Pixabay)