Eén op de vijf moskeeën onderzocht voor extremisme

Staatsveiligheid voerde vorig jaar onderzoek naar 58 gebedshuizen in de strijd tegen het islamitische extremisme. Dat komt overeen met één op de vijf moskeeën in ons land, blijkt uit een antwoord van minister van Justitie Koen Geens, dat staat vandaag in de krant De Tijd.

“In de context van de opvolging van het islamitische extremisme hebben vorig jaar 58 gebedshuizen en 61 islamitische verenigingen de aandacht getrokken van de inlichtingendienst. In 2015 ging het om 56 gebedshuizen en 57 islamitische verenigingen”, meldt Geens in een parlementair antwoord aan MR- Kamerlid Philippe Pivin. “Een aantal van die organisaties wordt in samenwerking met de andere veiligheidsdiensten opgevolgd in het kader van het Plan Radicalisme.

In specifieke gevallen is ook een gerechtelijk onderzoek geopend”, aldus Geens. Er zijn verschillende redenen waarom de Staatsveiligheid een moskee in de gaten houdt. Het kan gaan over het bestuur van de moskee, imams die er prediken of bezoekers van de moskee die de aandacht trekken. Staatsveiligheid laat weten dat bijna alle onderzochte moskeeën geen erkenning hadden. “Onze inlichtingenonderzoeken focussen op dreigingen waarop de dienst moet werken, zoals extremisme, radicaliseringsprocessen en terrorisme. In dat kader komen weinig tot nooit erkende geloofsgemeenschappen in beeld. Terroristische groeperingen zijn niet bekend om hun theologische scholing. Wel integendeel.”

(bron : De Tijd)