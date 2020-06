Een op de vijf zorgverleners wil stoppen

Het aantal besmettingen stijgt opnieuw lichtjes. Toch is dat zeker niet overal het geval. Het verschilt heel erg gemeente per gemeente. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Sciensano. Via hun online tool kan u zien hoe uw gemeente of stad het doet. Wij hebben het hieronder even voor u opgelijst, voor alle gemeenten en steden uit het arrondissement Antwerpen dan toch. De districten zitten gewoon mee bij Antwerpen, die gegevens geeft Sciensano niet apart. We hebben ze voor u in alfabetische volgorde gezet. Eerst de stad of gemeente. En daarna dus het aantal besmettingen de voorbije week. Aartselaar: 0 Antwerpen: 59 Boechout: 0 Boom: 0 Borsbeek: 2 Brasschaat: 1 Brecht: 0 Edegem: 1 Essen: 1 Hemiksem: 0 Hove: 0 Kalmthout: 0 Kapellen: 2 Kontich: 1 Lint: 1 Malle: 0 Mortsel: 1 Niel: 0 Ranst: 1 Rumst: 0 Schelle: 0 Schilde: 0 Schoten: 6 Stabroek: 1 Wijnegem: 4 Wommelgem: 0 Wuustwezel: 0 Zandhoven: 0 Zoersel: 0 Zwijndrecht: 0 Foto Belga