Een op drie buitenlanders betaalt Belgische verkeersboete niet

Van de 900.000 buitenlandse bestuurders die in de voorbije twee jaar een verkeersboete kregen in België, betaalde 37 procent niet. Dat melden Het Nieuwsblad en Gazet Van Antwerpen. De staatskas liep daardoor 29 miljoen euro mis.

De cijfers komen van van N-VA-Kamerlid Wouter Raskin. Terwijl 37 procent van de verkeersboetes van buitenlanders onbetaald blijft, is dat voor boetes van Belgen maar bij 7 procent het geval. De situatie is wel verbeterd sinds België afgelopen zomer boetes naar alle Europese overtreders begon te sturen in de taal van hun kentekenbewijs. 'Daardoor zien we voor sommige landen een aanzienlijke toe­name van het aantal boetes', aldus Raskin. 'Dat is bijvoorbeeld het geval voor Bulgarije, Spanje, Hongarije, Roemenië en vooral Polen.' Het gros van de buitenlandse verkeersovertreders land komt wel uit buurlanden.

Het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wijst op Europese samenwerking om de inning van boetes te verbeteren. 'Als een boete onbetaald blijft, schrijft ons land een certificaat uit ter waarde van die boete', luidt het. 'Dat certificaat wordt doorgestuurd naar de overheid van het land van de overtreders, dat vervolgens werk kan maken van de inning. Lukt dat, dan mogen ze dat geld trouwens houden voor de eigen staatskas.'

(foto © Belga)