Een op vijf Belgen maakt ook deze zomer geen reis

In vergelijking met 2020 zullen meer landgenoten deze zomer een buitenlandse reis maken. Nu zegt 38 procent de grens over te trekken, vorig jaar was dat 30 procent. Dat blijkt uit de Grote Coronastudie van UAntwerpen. Opvallend: een kwart van de jongvolwassenen zegt pas een reis te zullen boeken als hun vaccinatiemomenten vastliggen.

De tweewekelijkse bevraging, een initiatief van UAntwerpen met medewerking van UHasselt, KU Leuven en ULB, was dinsdag aan haar 38ste editie toe. Ze werd 16.500 keer ingevuld. In de enquête werd deze keer gepeild naar de vakantieplannen van de Belg, zoals dat ook al gebeurde in 2020.

Negentien procent - even veel als vorig jaar - zegt geen reis te zullen maken deze zomer, dertien procent kiest voor een meerdaagse trip in het binnenland. Wie toch naar het buitenland trekt, kiest meer voor de zuiderse bestemmingen Spanje, Italië en Griekenland. Buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland zijn iets minder in trek.

Juli is de populairste maand om op vakantie te gaan. Met 41 procent gaat die maand augustus (28 pct) en september (19 pct) ruim vooraf.

Zeven op de tien Belgen stellen dat de auto het belangrijkste vervoersmiddel is voor hun vakantie. Ongeveer 15 procent kiest voor het vliegtuig. Jongvolwassenen zullen tegen het begin van de grote vakantie nog niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Zij zullen hun prikken allicht pas krijgen in de loop van de zomer. Een op de vier in de categorie 18 tot 35 jaar geeft aan te wachten op de vaccinatietiming alvorens een reis te boeken. Vijftien procent zegt al een trip te hebben geboekt en die niet te zullen verplaatsen voor de vaccinatie.