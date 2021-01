Eén op vijf sleurt meer dan twee extra coronakilo’s mee

Lokaal bestuur Wijnegem maakt samen met de gemeenten Brecht, Malle, Schilde, Zandhoven en Zoersel deel uit van de eerstelijnszone Voorkempen. In overleg met de 6 gemeenten en de eerstelijnszone is beslist om 1 vaccinatiecentrum voor de hele zone in te schakelen, namelijk het Provinciaal Vormingscentrum in Malle.