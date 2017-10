Eén persoon zwaargewond bij verkeersongeval

We kunnen heel wat verkeersellende vermijden met slimme technologie. Dat zegt althans de VAB, de Vlaamse automobilistenbond. De technologie is er, maar we doen er niets mee. De rijstrook-assistent had bijvoorbeeld de file kunnen vermijden op de A12. Daar botste vanmorgen een vrachtwagen tegen een zijmuur net voor de Rupeltunnel. Ook het noodstopsysteem had de urenlange file op de E313 kunnen vermijden.