Een school voor 2 onderwijsnetten in Brasschaat

Hoe zien onze kinderen de wereld over 40 jaar? Wat verandert er volgens hen aan onze kledij, aan onze scholen en in de ruimte. In het Sint-Lievenscollege in Antwerpen bouwen de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar de toekomst in LEGO. Aan inspiratie en creativiteit was er absoluut geen gebrek.