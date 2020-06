Op de manifestatie tegen racisme en politiegeweld heeft de Antwerpse politie vanmiddag tussen de 100 en de 150 deelnemers bestuurlijk aangehouden. Na afloop van het protest weigerde een deel van de deelnemers te vertrekken. Toen ze ook de regels rond social distancing niet langer respecteerden, greep de politie in. Meer dan 100 mensen werden op bussen gezet naar het commissariaat. Alle meerderjarigen krijgen een GAS-boete. Het protest begon enkele uren eerder op het Steenplein, waar het wel rustig bleef. De organisatie was in handen van Belgian Youth against Racism. Aan de deelnemers was gevraagd om op de grond te gaan zitten, op veilige afstand van elkaar. In Antwerpen hadden de stad en de politie geen toelating gegeven, maar de actie ging toch door.