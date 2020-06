"Een sport waar veel gezweet en gehijgd wordt? Niet veilig"

Antwerp heeft een nieuwe speler beet. De Kameroener Frank Boya komt over van Moeskroen. Boya is een 23-jarige verdedigende middenvelder die ook in de verdediging kan spelen. En daar kon Antwerp door het vertrek van Dino Arslanagic naar AA Gent nog wel wat versterking gebruiken. Boya tekende een contract voor twee seizoen met een optie voor nog eens twee seizoenenbij The Great Old. Hij speelde sinds 2017 voor Moeskroen, waar hij een basisspeler was. Zo speelde hij het voorbije seizoen 30 matchen voor Les Hurlus, waarin hij ook twee keer scoorde. Foto Belga