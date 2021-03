We zitten aan het begin van de lang gevreesde derde golf, dat merken ze heel duidelijk in de Antwerpse ziekenhuizen. In zowel Sint-Augustinus in Wilrijk als Sint-Vincentius in Antwerpen liggen op dit moment meer coronapatiënten dan het aantal bedden dat de ziekenhuizen in deze fase eigenlijk moeten voorzien. En opvallend: de besmette patiënten zijn jonger dan in de eerste en tweede golf, en ook zwaarder ziek.