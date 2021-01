Eén test om de 26 seconden in Antwerps testdorp

De medewerkers van de regio Noord van de Antwerpse politie hebben gisteren extra aandacht geschonken aan overlast die geregeld de kop opsteekt op gekende pleintjes en buurten. Maar ook andere vormen van overlast pakt het team aan. Zowel het verkeersondersteuningsteam (VOT), als het wijkondersteuningsteam (WOT) waren samen met de wijkteams actief op het terrein. Ze controleerden 204 wagens en 61 personen. Twee jongeren zijn gevat nadat ze een chauffeur van De Lijn hadden bespuwd. In een dagwinkel is een zwartwerkster aangetroffen en met cameratoezicht is een sluikstorter betrapt. Het VOT deed een groot aantal verkeersovertredingen. Drie bestuurders waren niet in orde met hun rijbewijs. Eén auto was niet geldig gekeurd. Eén bestuurder reed met een snelheid van 170 km/uur over de A12 in de richting van Berendrecht. Hij legde ook een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs is meteen ingetrokken voor 15 dagen. Een bestuurder droeg de veiligheidsgordel niet. Maar liefst 15 bestuurders negeerden het rode verkeerslicht en 12 personen gebruikten hun gsm tijdens het rijden. Zes bestuurders kregen een waarschuwing omdat hun verlichting niet naar behoren werkte. 105 keer is er een proces-verbaal opgesteld inzake parkeren, negeren van de wegmarkeringen en het niet naleven van de verkeersborden.