"Een trage en geleidelijke versoepeling"

In het Egmontpaleis is de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad van start gegaan die moet beslissen of een aantal maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus na 3 mei versoepeld kunnen worden.

Voor aanvang van de vergadering legden de verschillende ministers nauwelijks verklaringen af. De veiligheidsraad zal een advies van de experten bespreken die de exitstrategie voorbereiden. Volgens de gelekte jongste versie van dat rapport zouden een eerste fase starten op 4 mei, waarbij meer mensen terug aan het werk kunnen, mits het naleven van een aantal gezodheidsregels. Een aantal handelszaken zouden open mogen.

Vanaf ten vroegste 18 mei zouden de scholen weer gedeeltelijk open kunnen, net als de kappers. De horeca zou zeker niet voor 8 juni open kunnen. Mondmaskers zouden verplicht worden op het openbaar vervoer. In het advies zou ook staan dat onderzocht moet worden of kleine bezoeken van familie of vrienden op een veilige manier zouden kunnen.

Voor aanvang van de vergadering, die lang kan duren, gaf enkel de minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) kort commentaar. Volgens hem komt er wellicht een 'trage en geleidelijke verspoeling'. 'We moeten absoluut vermijden dat we op een bepaald moment stappen achteruit moeten zetten', zei hij.

(foto Kaboompix - Pexels)