Een trein op de drie rijdt tijdens stakingsactie van donderdag

Een trein op de drie zal rijden tijdens de treinstaking die voor donderdag aangekondigd is. Dat meldt de NMBS.

Het gaat om de helft van de IC-treinen en een derde van de L- en S-treinen. De meeste P-treinen, de treinen die enkel rijden tijdens de ochtend- en de avondspits, rijden niet. In een aantal kleinere stations zullen tijdens de staking amper of geen treinen stoppen. De staking vindt plaats van woensdag 18 december om 22 uur tot en met donderdag 19 december om 22 uur. De NMBS raadt haar reizigers aan om hun reis zorgvuldig te plannen. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van de online routeplanner van NMBS, die vanaf woensdagochtend rekening houdt met de gegarandeerde treindienst. De alternatieve treindienst wordt ook gecommuniceerd via de verschillende informatiekanalen van NMBS, zoals de sociale media en de schermen en de aankondigingen in de stations.

De staking zal waarschijnlijk ook een impact hebben op een aantal loketten. De NMBS raadt reizigers die geen abonnement of een tienrittenkaart hebben aan om, indien mogelijk, hun ticket vooraf te kopen of, indien op de dag zelf, te kiezen voor een digitaal verkoopkanaal zoals de website, de app of de ticketautomaten.