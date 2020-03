En we zullen ons nog wel even aan de maatregelen moeten houden. Want de regering heeft ze nu al zeker verlengd tot en met 19 april. Dat is het einde van de Paasvakantie. Vakantieplannen vallen daardoor in duigen en werknemers willen hun verlofdagen nu massaal annuleren. Dat kan, maar een werkgever kan dat ook weigeren.