Nieuws Eén van de oudste Antwerpse familiezaken viert 100ste verjaardag

Honderd jaar. Zo lang al bestaat Ideal, de droogkuis in de Anselmostraat. Een eeuw geleden, in 1920, werd Ideal opgericht door een Engelsman, waarna zijn boekhouder Victor Neven de zaak overnam. En nu, 100 jaar later, staat de vierde generatie van de familie Neven nog altijd in de zaak.