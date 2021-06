Wie vandaag het Laar in Borgerhout passeerde kan het onmogelijk gemist hebben: de tientallen vespa's, in alle kleuren en leeftijden, die door het centrum raasden. Voor de expo Alles van Waarde fotografeert het MAS mensen achter erfgoed. Van ballerina's over ganzenrijders tot vespabestuurders. Want de vespa blijft een icoon. En eens je er eentje hebt, ben je verkocht voor het leven.