Een vraag over de wegenwerken in en rondom Deurne?

Op zoek naar meer informatie over alle wegenwerken bij u in de Deurne? Hebt u een specifieke vraag over één van de werken? Of bent u op zoek naar de slimste route naar uw werk of uw sportvereniging? Kom dan naar de infotentoonstelling of het infomoment van Slim naar Antwerpen in Deurne.

De volgende jaren wordt er verder gewerkt aan een betere bereikbaarheid van de Antwerpse regio. Zo wordt er in en rond Deurne onder andere gewerkt aan de Turnhoutsepoort, de Bisschoppenhoflaan, de brug van den Azijn en de Noordersingel. Om u een overzicht te geven van alle werken die op stapel staan en een antwoord te bieden op al uw vragen, bent u van harte welkom tijdens de infotentoonstelling, de roadshows of het infomoment in uw buurt. Infotentoonstelling Van maandag 13 tot donderdag 16 maart van 14 tot 17 uur in de zijvleugel van het districtshuis van Deurne, Maurice Dequeeckerplein, kant Unolaan. Er is ook steeds iemand aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Infomoment wegenwerken Donderdag 16 maart doorlopend van 17 tot en met 21 uur, eveneens in de zijvleugel districtshuis Deurne.



Tijdens het infomoment krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen aan afgevaardigden van de stad Antwerpen, het district Deurne, de provincie Antwerpen, Agentschap Wegen en Verkeer, BAM en NV De Scheepvaart. Mobiliteitsbeurs Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zijn er ook twee mobiliteitsbeurzen op locatie, nl.in cultuurcentrum Rix en dienstencentrum Bosuil. Ook tijdens deze momenten is er iemand aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Donderdag 20 april doorlopend van 14 tot 20 uur in Cultuurcentrum Rix, De Gryspeerstraat 86 in Deurne en vrijdag 21 april doorlopend van 14 tot 20 uur in Dienstencentrum Bosuil, Bosuil 160 in Deurne. (bericht en foto : Stad Antwerpen - district Deurne)