Eens kwetsbare groepen gevaccineerd zijn 'moeten we leven stap voor stap heropenen'

Eens de ouderen en andere kwetsbare groepen gevaccineerd zijn tegen het coronavirus 'moet het mogelijk zijn om het leven voor iedereen, stap voor stap en veilig te heropenen'. Dat zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) vandaag in de Kamer.

'Dat is een zekerheid, maar de onzekerheid is wanneer, en wat er nog gebeurt op weg daar naartoe.' De regeringen van ons land zitten morgen opnieuw samen in het Overlegcomité. Het ziet er naar uit dat de kappers en andere niet-medische contactberoepen een datum krijgen om te heropenen, zij het onder strenge voorwaarden. Mogelijk is dat ook het geval voor de dierentuinen en de vakantieparken. Voor andere versoepelingen is het nog te vroeg. 'De epidemiologische situatie zou dat vandaag absoluut niet toelaten', zei premier Alexander De Croo in de Kamer. Ook voor een concrete datum voor verdere versoepelingen is de tijd nog niet rijp. 'Dat zou valse hoop geven zijn. We kunnen moeilijk perspectief geven in tijden van bijzonder veel onzekerheid', zei hij. 'Mochten we morgen beslissen dat de niet-medische contactberoepen of een deel daarvan zouden openen, dan is dat niet de aankondiging van een ganse reeks van heropeningen en versoepelingen.'

Exitstrategie

De premier legde wel uit welke strategie de regeringen zullen hanteren om de exitstrategie uit te stippelen. 'We zullen daarvoor kijken naar de besmettingscijfers en de vooruitgang van de vaccinatie', antwoordde hij op een vraag van N-VA-fractieleider Peter De Roover naar meer perspectief, zeker voor jongeren. 'We moeten kijken naar hoe ver het staat met de vaccinatie van de meest kwetsbaren. Als men daar goede vooruitgang maakt, heeft dat natuurlijk een invloed op de beheersing van de pandemie.' Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke staat het vast dat het leven 'stap voor stap' en 'veilig' moet kunnen hernemen eens de kwetsbare groepen een vaccin hebben gekregen. Daar pleitte ook sp.a-fractieleidster Melissa Depraetere voor. 'Dat is een zekerheid, maar de onzekerheid is wanneer, en wat er nog gebeurt op weg daar naartoe', aldus Vandenbroucke.

Volgens de huidige planning worden 65-plussers en kwetsbare volwassenen vanaf maart gevaccineerd, maar die planning is afhankelijk van de productie en levering van vaccins. Vandenbroucke wees onder meer op de problemen met Pfizer/BioNTech en AstraZeneca, die allebei trager leveren dan aanvankelijk gepland.

(foto © Belga)