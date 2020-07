Op de Grote Markt in Antwerpen houdt iemand een eenzaam protest tegen de coronamaatregelen en de avondklok in Antwerpen.

De persoon in kwestie toont een bord met de tekst "zijn jullie niet beschaamd?". Of het protest veel uithaalt is nog maar de vraag, omdat momenteel het stadhuis volledig leeg staat door renovatiewerken.