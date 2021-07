Nieuws Eerbetoon aan onwaarschijnlijke helden uit WOII

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De namen Léon Divoy en Mike Donnet zeggen u misschien niet meteen iets, maar hun verhaal lijkt op een onwaarschijnlijk filmscenario. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontsnapten de piloten met een zelf opgeknapt toestel naar Engeland, werden bijna neergehaald, maar bereikten de overkant van het kanaal en vochten nog jarenlang tegen de bezetter. Het Stampe en Vertongen Museum in Deurne eerde de oorlogshelden vandaag met een Remembrance Flight. Niet toevallig, want de 2 mannen ontsnapten met een SV4. Een Stampe en Vertongen dus, gebouwd in Deurne.