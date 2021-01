Eerst coronavaccin toegediend in Immaculata

Volgens de bijsluiter bevat een flacon van het Pfizer-vaccin ­voldoende voor vijf prikjes. Maar op het terrein slagen onze zorgkundigen er bijna standaard in om een volwaardige zesde dosis uit het ­flesje te puren. De winst is enorm: 20 procent extra dosissen. Of op de ongeveer 350.000 dosissen die Pfizer deze maand aan ons land levert, een bonus van 70.000, schrijven de kranten van het Mediahuis.