Eerst decor voor Hollywoodfilm, nu onder de sloophamer

In Brecht dreigt de sloop voor de bekende villa Nottebohm. De eigenaars willen de leegstandtaks van zo'n 30.000 euro per jaar niet meer betalen.

De villa staat al lange tijd te verkommeren. Ze is verboden terrein, maar heel wat jongeren maakten er in het verleden al beelden van om die dan op YouTube te posten. Op de beelden kan je zien dat wat ooit een prachtig kasteel was nu veel van z'n glorie verloren heeft. De eigenaars willen het al langer afbreken, maar kregen nooit toestemming van de gemeente. Nu geeft de provincie wel groen licht. De gemeente betreurt dat omdat het kasteel veel potentieel had, maar ze legt zich wel neer bij de beslissing. Het gebouw vormde zelfs het decor voor een Hollywoodfilm van Tim Burton, al werd die uiteindelijk in het Torenhof in Brasschaat gedraaid.