Burendag bij ISVAG

ISVAG bouwt een nieuwe hoogtechnologische installatie met de allerlaagste emissies en een maximale energieproductie.

De bouw is een opportuniteit voor de aanleg van een warmtenet in de regio. Minder fossiele brandstoffen = minder emissies. Elk jaar is er 190.000 ton niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval, enkel van de eigen inwoners. Bedoeling is de jaarlijkse afvalberg te reduceren, nog meer verregaand dan het nieuwe Vlaamse afvalstoffenplan dat in september 2016 werd goedgekeurd.

Op zaterdag 14 oktober organiseert ISVAG van 11 tot 13 uur een buren-infomoment over de nieuwe afvalenergiecentrale, met toelichting door ISVAG medewerkers en externe deskundigen. Alle bezoekers die met de fiets naar de infovergadering komen, krijgen van ons een leuke attentie. Inschrijven voor dit buren-infomoment kan per e-mail op buren@isvag.be. Geef in uw mailtje ook aan of u wil deelnemen aan de rondleiding of als u kinderopvang wenst.