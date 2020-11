Vandaag herdenken we wapenstilstand, een jaarlijks moment van stilte en bezinning. De dag waarop we met z’n allen stilstaan bij de gesneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. In normale omstandigheden zou dit overal een grootse herdenking zijn met veel genodigden en nieuwsgierigen. En er hoort doorgaans ook een eucharistieviering bij. Maar omwille van het coronavirus werd het dit jaar een viering in beperkte kring. Zoals op de bovenstaande foto in Zandhoven. Enkele schepenen legden per deelgemeente een krans neer om de gesneuvelden te eren. In Pulderbos legde ook Willy Bontinck, een oud-strijder, een krans neer. Ook in Zandhoven vinden ze het zeer jammer om zo iets belangrijk in bepekte kring te herdenken, men mag immers de gruwel van de oorlog nooit vergeten maar dit jaar kunnen we niet anders.