Eerste bewoners op komst in tijdelijk asielcentrum Kalmthout

In het tijdelijk asielcentrum van Kalmthout zullen volgende week dan toch de eerste bewoners worden opgevangen. Dat laat burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) weten.

Het gebouw kan maar gedeeltelijk gebruikt worden omdat de brandweer enkel een gunstig inspectieverslag afleverde voor het gelijkvloers. In het asielcentrum kunnen 39 bewoners terecht, vooral families met kinderen. De gemeente Kalmthout had graag voor de komst van de eerste asielzoekers de buurt goed geïnformeerd, maar er was geen uitstel meer mogelijk.