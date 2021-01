Eerste bewoners Schoten gevaccineerd

38 van de 41 bewoners van residentie Félicité in de Vlinderlei kregen vanmiddag hun coronavaccin toegediend. De start van de coronavaccinatie in Schoten is dus gegeven.

Directrice Betty Kimpen reageert opgelucht. “Eindelijk is er licht aan het einde van de tunnel”, zegt ze. “Het zijn niet alleen voor ons, maar voor alle woonzorgcentra en zorgverleners in Schoten moeilijke maanden geweest. Dit vaccin geeft ons opnieuw hoop en goede moed.” Betty wil ook haar bewoners en hun familieleden, alsook al haar medewerkers danken. “Zonder hun harde werk, steun en begrip hadden we dit moment vandaag niet kunnen beleven. Voor ons is het een ‘gewonnen maandag’ en geen ‘verloren maandag’”, zegt ze. “De appelbollen en worstenbroden gaan bijzonder goed smaken. En nu naar de tweede vaccinatieronde.” Ook het gemeentebestuur ziet deze eerste vaccinaties als een lichtpunt in deze moeilijke periode en hoopt dat alle burgers hier moed uit kunnen putten om vol te houden. De komende weken zullen de overige woonzorgcentra hun bewoners vaccineren.