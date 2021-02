Media en Cultuur Eerste blik achter vernieuwde schermen van KMSKA

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen liet vandaag voor het eerst binnenkijken in de nieuwe museumruimtes. Aan de buitenkant is het niet te zien, maar het museum heeft ruim 40% meer tentoonstellingsruimte gekregen. Het nieuwe museum is dan ook een architecturaal hoogstandje. De verbouwing die begon in 2011 nadert nu stilaan haar einde, al is het nog even wachten op de heropening.