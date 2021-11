Seppe Nobels is in Nederland in de prijzen gevallen. De Antwerpse chef die jarenlang in de potten roerde bij Graanmarkt 13 is de eerste Belg die Het Gouden Kookboek in ontvangst mag nemen. Dat is de belangrijkste culinair-literaire prijs in Nederland. Nobels won de prijs met z’n bestseller ‘Een Kookboek’, met daarin 450 van zijn klassiekers. Een boek waar hij tien jaar aan gewerkt heeft. Hij won de prijs tijdens de Nederlandse Kookboekenweek. Volgens Nobels gaat deze prijs hem ook in Nederland meer onder de aandacht brengen.