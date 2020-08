Eerste coronazittingen in oktober

Mensen die na een coronaovertreding hun minnelijke schikking niet betaald hebben, mogen binnenkort een dagvaarding voor de politierechtbank in hun bus verwachten.

Het parket Antwerpen heeft in de loop van de maand juni een COVID-team opgericht om het aantal coronadossiers op de meeste efficiënte manier te kunnen verwerken. In totaal zijn er al meer dan 10.800 processen-verbaal op het parket geregistreerd. De ploeg is samengesteld uit leden van de administratie die de dossiers inschrijven en kwalificeren in samenspraak met een magistraat, minnelijke schikkingen uitschrijven en de dossiers klaarmaken voor zitting indien de minnelijke schikking niet betaald werd. Overtreders krijgen een minnelijke schikking van 250 euro. 8.979 minnelijke schikkingen zijn intussen betaald.

Voor handelaars en organisatoren van feestjes bedraagt de minnelijke schikking 750 euro. Op dit moment hebben 165 overtreders betaald.

Bij niet-betaling krijgt elke overtreder nog een aanmaning. Als die ook niet betaald wordt, volgt een dagvaarding voor de politierechtbank. De kosten van de dagvaarding en de rolrechten zullen ook aangerekend worden aan de veroordeelde.

De eerste dagvaardingen voor de politierechtbank van de afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout vliegen stilaan de deur uit. In de afdeling Antwerpen worden vanaf 5 oktober drie bijzondere zittingen per week georganiseerd. Het aantal dossiers in de afdelingen Mechelen en Turnhout is beperkter en zal er wekelijks één zitting georganiseerd worden.

De teller van het aantal spuwincidenten in de provincie staat intussen op 77. Afgelopen weekend heeft een 42-jarige man in Essen gespuwd naar de politie. Na de voorleiding door het parket heeft de onderzoeksrechter de veertiger aangehouden.