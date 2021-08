Man overboord: cruiseschip vaart Antwerpen binnen met enkele uren vertraging

Voor het eerst in anderhalf jaar was het nog eens zo ver. Iets over tien uur kwam de MS Europa van Hapag-Lloyd Cruises Antwerpen binnenvaren. Al was dat met enige uren vertraging na een incident in Nederland. Er was een bejaarde man overboord gevallen nabij Texel. Hij viel van een hoogte van 26 meter in het water. De Kustwacht heeft de zoekactie inmiddels gestaakt, de kans dat hij nog levend zou teruggevonden worden is quasi nihil. Het cruiseschip zette de reis verder.

De MS Europa is het eerste zeecruiseschip dat aanmeert aan het gloednieuwe cruiseponton aan het Steen. Dat mocht tot nog toe enkel nog maar kleinere schepen verwelkomen. De komst van de eerste cruise is een opsteker voor de sector, want die had het door Corona ook heel erg moeilijk.