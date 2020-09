Eerste deel van tijdelijk knooppunt Sint-Anna in gebruik

In navolging van knooppunt Antwerpen-West, wordt ook knooppunt Sint-Anna (R1xE34) op een tijdelijk knooppunt gezet. De aannemer heeft de afgelopen weken de eerste tijdelijke verbinding - voor verkeer van de E34 naar de R1 - afgewerkt, zodat die komende nacht, van 29 op 30 september, in gebruik genomen kan worden.

Fasewissel in nacht van dinsdag 29 op woensdag 30 september:

Van E34 naar R1

Van 21u tot 23u30: één rijstrook beschikbaar van E34 naar R1.

Vanaf 23u30: van de E34 naar de R1 rijd je via de tijdelijke rijbaan naast knooppunt Sint-Anna.

Van R1 naar E34

Vanaf 23u30: één rijstrook beschikbaar van R1 naar E34.

Oprit 7 Sint-Anna Linkeroever richting E17

Tussen 21u en 5u: Oprit 7 Sint-Anna Linkeroever - richting R1/E17 - afgesloten.

Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van de werken.

Voor het afsluiten van oprit 7 Sint-Anna Linkeroever wordt de omleiding voorzien via de E34 - af- en oprit 8 Waaslandhaven-Oost en de Keetberglaan.

Zo wordt ruimte vrijgemaakt om tegen de zomer van 2021 de rest van het tijdelijk knooppunt af te werken en in gebruik te nemen. Vervolgens kan het oude knooppunt worden afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe knooppunt Sint-Anna. Tijdens deze werken blijven alle verbindingen mogelijk.

Het projectgebied Linkeroever/Zwijndrecht omvat twee grote knooppunten: Antwerpen-West (R1 E17) en Sint-Anna (R1 E34) . Midden augustus werd het tijdelijk knooppunt Antwerpen-West volledig in gebruik genomen. Vanaf komende nacht wordt dus ook de eerste verbinding van het tijdelijk knooppunt Sint-Anna in gebruik genomen. Vanuit de E34 richting R1 rijd je vanaf dan over een tijdelijke weg naast het bestaande knooppunt.

De rijbanen van de R1 naar de E34 en de aansluiting van oprit 7 Sint-Anna - richting E17 - worden ook lokaal verlegd.

Omleiding

Nadat dit eerste deel van het tijdelijk knooppunt Sint-Anna in gebruik is genomen, heeft de aannemer voldoende ruimte om het tijdelijk knooppunt verder op te bouwen. De ingebruikname van het volledige tijdelijk knooppunt is voorzien voor de zomer van 2021.

Door van de toekomstige ecobrug over de R1 gebruik te maken als omleidingsweg, kunnen ook tijdens de afbraak van het oude knooppunt en de opbouw van het nieuwe knooppunt alle verbindingen open blijven. Ook de verbinding tussen de E34, Charles de Costerlaan en Waaslandtunnel blijft hierdoor mogelijk. De gevaarlijke linkse in- en uitvoegstroken worden ook in het tijdelijke knooppunt al langs de rechterkant gelegd.

Veiliger

Wanneer het tijdelijk knooppunt volledig in dienst is genomen kan de afbraak van het oude en opbouw van het nieuwe knooppunt starten. Het knooppunt wordt volledig vernieuwd en verdiept aangelegd. Door ook in het definitieve knooppunt de in- en uitvoegstroken rechts te leggen, vermindert het aantal weefbewegingen en wordt het veiliger. Volgens de huidige planning wordt het nieuwe knooppunt Sint-Anna in gebruik genomen in het voorjaar van 2024.

Op- en afrit 7 Sint-Anna blijft behouden tot de Scheldetunnel in gebruik genomen wordt. Vanaf dan wordt de Charles de Costerlaan omgebouwd tot wandel- en fietsboulevard. De Waaslandtunnel krijgt zo opnieuw zijn oude functie als verbinding voor lokaal autoverkeer tussen de linker- en de rechteroever.

