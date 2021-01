Eerste dosissen Moderna-vaccin aangekomen bij ZNA Middelheim

In het Middelheim-ziekenhuis van ZNA zijn vanochtend de eerste 1.000 dosissen van het coronavaccin van Moderna aangekomen. Het gaat om de eerste levering van het vaccin in Vlaanderen. Vanaf maandag zullen in het ziekenhuis zorgmedewerkers van de COVID-afdelingen, intensieve zorgen en de spoedafdeling gevaccineerd worden.

De vaccins werden vanochtend om 10 uur geleverd en in ontvangst genomen door de apotheek van het Middelheim-ziekenhuis. Het ging om tien doosjes met daarin telkens tien flacons die elk tien dosissen bevatten, in totaal goed voor 1.000 dosissen. De vaccins van Moderna worden in de vriezer bewaard op -20 graden Celsius. Maandag zullen artsen en verpleegkundigen van de meest risicovolle afdelingen gevaccineerd worden. Het gaat om medewerkers die op de COVID-afdelingen staan, op de dienst intensieve zorgen en op de spoedafdeling. Na vier weken krijgen ze een tweede prik met het vaccin.

(foto © Begla)