Eerste fase van de versoepeling van coronamaatregelen van kracht

Vandaag start de geleidelijke afbouw van de quarantainemaatregelen die midden maart werden genomen in de strijd tegen het coronavirus. Bedrijven kunnen weer aan de slag, mits voldoende beschermingsmaatregelen. Het dragen van mondkapjes wordt verplicht op het openbaar vervoer vanaf 12 jaar.

Voortaan kunnen ondernemingen terug opstarten, maar de lokalen en werkplaatsen zijn enkel 'toegankelijk voor het publiek in het kader van relaties tussen professionelen onderling en tussen professionelen en overheden'. Dat houdt in dat het enkel om bedrijven gaat die niet rechtstreeks met publiek in contact komen. De bedrijven moeten de passende preventiemaatregelen nemen, waarbij de 'generische gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan' als leidraad geldt. Bij de uitwerking van de preventiemaatregelen op ondernemingsniveau moeten de regels van het sociaal overleg nageleefd worden. De werknemers moeten hierover tijdig ingelicht worden. De sociale inspecteurs dienen werkgevers en werknemers te informeren en begeleiden en zien toe op de naleving van de regels. Thuiswerk blijft alleszins de norm.

winkels en handelszaken

Voor handelszaken en winkels verandert er niet veel op 4 mei: enkel gespecialiseerde winkels voor kledingstoffen, breigarens, handwerken en fournituren mogen opnieuw de deuren openen. Voedingswinkels, nachtwinkels, dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en brandstofleveranciers, telecomwinkels, winkels voor medisch hulpmateriaal, doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment, tuincentra en boomkwekerijen en groothandels voor professionelen mochten al openen. Sectoren als cultuur, evenementen, recreatie, sportclubs en horeca houden de deuren nog dicht.

Mondmasker op openbaar veroer

Nieuw is wel dat reizigers vanaf 12 jaar verplicht worden om mond en neus te bedekken met een masker of een alternatief in stof bij het betreden van een station, perron of halte, in bus, (pre)metro, tram, trein of elk ander openbaar vervoer.

Ontspanning

Wandelen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysiek contact impliceren, kan voortaan met twee, steeds dezelfde, personen (in plaats van één persoon) die niet onder hetzelfde dak wonen. Ook ritten te paard, enkel met het oog op het welzijn van het dier, kunnen voortaan met twee ruiters in plaats van één. Samenscholingen, evenementen, ééndaagse of meerdaagse schooluitstappen, activiteiten van jeugdbewegingen en erediensten blijven verboden. Voor sport of ontspanning is een 'beperkte verplaatsing' toegelaten, maar daguitstappen kunnen niet.

Kinderopvang

De kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen gaan vanaf vandaag geleidelijk meer kinderen verwelkomen. In eerste instantie worden de deuren opengezet voor kinderen waarvan minstens een van de ouders buitenshuis gaat werken. Tenslotte kunnen patiënten stap voor stap weer terecht bij de ziekenhuizen voor niet-dringende raadplegingen.

(foto Burst - Pexels)