Eerste fietsstraat in Boechout is een feit

Vanaf gisteren is het straatje achter de kerk aan het Sint-Bavoplein in Boechout officieel een fietsstraat. Fietsers mogen er dan de hele breedte van de rijbaan gebruiken. Ook motorvoertuigen mogen een fietsstraat gebruiken, maar ze mogen fietsers niet inhalen. De maximum snelheid is 30 km/uur.

‘Autochauffeurs gebruikten dit straatje achter de kerk wel eens als sluipweggetje om de verkeerslichten aan de Hovesesteenweg te vermijden,’ zegt schepen van verkeer Johan Van Hoof. ‘Daarom werd enkele weken geleden de rijrichting veranderd. Dat zorgde meteen voor heel wat minder verkeer. We gaan in september nog meer fietsstraten invoeren: in de Vredeborgstraat, een stuk van de Konijnenbergstraat en een deel van het Jef Van Hoofplein krijgen fietsers absolute voorrang. Zo maken we de schoolomgeving aan het Jef Van Hoofplein een pak veiliger voor fietsende kinderen.’

De straat wordt in september nog afgewerkt met een roodbruine asfaltlaag. Ook op het asfalt zal door middel van thermoplast aangeduid worden dat dit een fietsstraat is.

(foto @ gemeente Boechout)