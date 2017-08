Eerste geïnterneerden komen vandaag aan op Linkeroever

Op de Antwerpse Linkeroever komen vandaag de eerste geïnterneerden toe in het nieuwe Forensisch Psychiatrisch Centrum. Het gaat om vijf mensen.



De volgende weken zullen er stelselmatig nog geïnterneerden bij komen. Aan de Beatrijslaan is plaats voorzien voor 182 geïnterneerden, met voor het eerst ook een aparte afdeling voor vrouwen. Het nieuwe centrum zorgt ervoor dat mensen die niet in een echte gevangenis thuishoren een betere maar veilig afgesloten opvang krijgen. Een op drie mensen in onze gevangenissen kampt met psychische problemen. De federale overheid investeerde 60 miljoen euro in de bouw van het gesloten centrum op Linkeroever.