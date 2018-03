Eerste herdenkingsbos geopend in Zoersel

Vandaag is het eerste herdenkingsbos van het land geopend in Zoersel. Vlaams minister van natuur Joke Schauvliege en de burgemeester van Zoersel waren erbij en hebben er de eerste boom geplant. Het bos zal de allereerste natuurbegraafplaats van het land worden.

In het herdenkingsbos is het dus mogelijk om assen te verstrooien of te begraven in de vrije natuur. Om de natuur zo weinig mogelijk te belasten, mogen er geen versieringen of gedenkstenen geplaatst worden in het bos. Wat wel mag is een biologisch afbreekbare urne begraven. In die urne kan je een stekje van een boom planten. Zodat er op termijn een boom uit kan groeien.