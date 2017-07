Eerste jaarhelft haven dit jaar beter dan die van vorig jaar

De haven van Antwerpen heeft tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar 111,39 miljoen ton goederen behandeld, 2,8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De cijfers voor containers en vloeibaar massagoed zaten opnieuw gevoelig in de lift. Het Havenbedrijf ziet in de cijfers opnieuw een 'duidelijke noodzaak aan bijkomende containercapaciteit'. De containertrafiek kende een stijging van 2,5 procent, in tonnage uitgedrukt, in totaal goed voor 61,29 miljoen ton. In standaardeenheden ging het om 1,9 procent extra, ofwel 5,14 miljoen teu.

Het vloeibaar massagoed (waaronder ruwe aardolie, +34,0 pct) is intussen een andere vaste waarde bovenaan de trafiektabellen. Eind juni bleek 1,8 procent meer behandeld (36,04 miljoen ton), tegenover hetzelfde moment in 2016. Ook het roroverkeer zat in de lift, met een plus van 9,2 procent tot 2,56 miljoen ton, net zoals het conventioneel stukgoed (5,37 miljoen ton, +13,0 pct).

De behandeling van staal steeg met 17,6 procent. De behandeling van droog massagoed ging er licht op vooruit (+1,1 pct). Ertsen (+27,7 pct) en meststoffen (+3,3 pct) zaten in de lift, terwijl de hoeveelheden zand en grind aanzienlijk daalden (-18,4 pct).

“In 2016 was de Antwerpse haven een van de weinige groeiers in de range Hamburg-Le Havre. Als je het jaar daarop opnieuw een positief rapport kan voorleggen, mogen we daar tevreden over zijn”, reageert CEO Jacques Vandermeiren. “Maar laat ons vooral vooruit kijken: deze volumes tonen ook de noodzaak aan extra containercapaciteit in de Antwerpse haven aan.” Het Havenbedrijf doet door de sterke trafiekgroei momenteel ook een oproep voor gelegenheidsarbeiders in de zomermaanden. Via werkgeversorganisatie CEPA wordt gezocht naar dagelijks 100 tot 150 gelegenheidsarbeiders.