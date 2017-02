Na het succes van de jobmatch vorig jaar voor anderstalige ingenieurs en technische bachelors, organiseert VDAB vandaag een eerste jobmatch voor anderstalige ICT'ers in Antwerpen.



Doelgroep van deze jobmatch zijn vluchtelingen en nieuwkomers maar ook anderstalige kandidaten die al langer in België verblijven of werken. De kandidaten kunnen kort kennismaken met interessante bedrijven en hun vacatures. Er wordt ter plaatse een kort gesprek ingepland bij één of meer bedrijven naar keuze die voor de kandidaat interessante vacatures of opportuniteiten hebben.

Waar en wanneer?

Woensdag 15 februari van 13 tot 17 uur

VDAB- Copernicuslaan 1- 2018 Antwerpen