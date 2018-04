Eerste kindjes krijgen natuuronderwijs in bioklas in Fort 5 in Edegem

De leerlingen uit de eerste kleuterklas van de Edegemse basisschool De Link kregen vanochtend een bijzondere primeur. Zij zijn namelijk de allereerste leerlingen die les krijgen in de gloednieuwe bioklas in Hangar 23 van Fort 5. Burgemeester Koen Metsu: “Met de bouw van de nieuwe bioklas ronden we de eerste fase in het project af.”

De maandagochtend van de leerlingen uit de eerste kleuterklas van Edegemse basisschool De Link verliep vandaag net iets anders dan gewoonlijk. Onder begeleiding van meester Johan mochten ze als allereerste klas ooit aan de slag in de gloednieuwe bioklas in Hangar 23 van Fort 5. Ter ere van de eerste les kreeg de klas een zakje met bloemenzaadjes en een bezoek van schepen voor milieu Goedele Van der Spiegel, schepen voor onderwijs Koen Michiels en burgemeester Koen Metsu.

De bouw van de nieuwe bioklas ging van start in mei vorig jaar. “Een noodzaak”, begint schepen Goedele Van der Spiegel. “De oude bioklas bestond al een dertigtal jaar en was helemaal afgeleefd. Als je weet dat de meeste van ons als kind nog in deze bioklas les gehad hebben, weet je dat het een oude aanbouw is, die er niet gezet was om zo lang mee te gaan. Het was bijna onverantwoord om er vandaag nog les te geven. En dus moest er absoluut een nieuwe bioklas komen. In 2016 dienden we de stedenbouwkundige aanvraag in bij de Vlaamse Overheid en nu krijgen de eerste leerlingen er dus les.”

De nieuwe bioklas werd letterlijk gebouwd in Hangar 23. “We bouwden volgens een principe van een box in een box”, gaat burgemeester Koen Metsu verder. “Er zijn 6 modules van telkens 5 op 5 meter in de hangar. Het gebouw is opgetrokken uit BTC-stenen of Brique de Terre Compressée. De stenen werden gemaakt uit aarde die ontgonnen werd in de streek, een uniek milieuvriendelijk proces dat we leerden kennen in onze zustergemeente San Jerónimo in Peru. Tijdens de dag van het Park in mei 2016 konden Edegemnaren in een workshop aardebouw de verschillende aardesamenstellingen testten en werd een boog gemetst als prototype. Na labotests werd de definitieve samenstelling gekozen. Zo droegen onze inwoners dus hun steentje bij aan de bouw van hun toekomstige bioklas.”

Steeds grotere vraag naar lessen

In de bioklas geeft een leerkracht milieu-educatie. Microscopen, leskisten, audiovisueel materiaal,… maken de lessen heel erg tastbaar. En natuurlijk is de fauna en flora van Fort 5 de ideale omgeving voor lessen in de buitenklas. De klasruimtes grenzen rechtstreeks aan de nieuwe educatieve tuin met biopoel.

Schepen Van der Spiegel benadrukt het belang van milieuonderwijs: “De vraag naar lessen in de bioklas blijft alsmaar stijgen, want heel veel leerkrachten beseffen dat de natuur maar wordt gewaardeerd als je respect hebt voor wat er is. En dat respect wordt best zo jong mogelijk aangeleerd. Daarvoor moet je natuurlijk eerst weten hoe de groene wereld in elkaar zit. Er is geen betere plek om dat besef te voeden dan de bioklas. Je leert er niet alleen hoe alles werkt, je ervaart het bovendien ook. Daarom komen verschillende klassen van Edegemse scholen twee- tot driemaal per jaar langs en vinden ook scholen van buiten Edegem vlot hun weg naar de bioklas."

Nieuwe bioklas nog maar eerste fase

Met de eerste les in de nieuwe klas is het project nog niet afgerond. “Het is nog maar de eerste fase van het project”, weet burgemeester Koen Metsu. “Tegen september willen we de oude bioklas afbreken. Daarnaast willen we ook de hangar waarin de nieuwe bioklas staat, Hangar 23, renoveren. We dienen daarvoor een subsidiedossier in bij de Vlaamse dienst Erfgoed. De doorgangen en ramen in de zijmuren worden weer geopend om de natuur naar binnen te brengen. We hopen deze werken te starten in 2019. Ook de ruimte rond de bioklas in de hangar pakken we aan, want deze willen we onder andere een vijver en begroeiing geven. We hebben hiervoor de nodige subsidies gekregen van Agentschap Natuur en Bos. Tijdens de zomer van 2019 willen we tot slot graag voor het eerst een pop-up zomerbar in de hanger naast die van de bioklasopenen.”

Naast de bioklas wordt ook de werking in een nieuw jasje gestoken. Schepen Van der Spiegel: “Net omdat beleving de sterkte is van lessen in de bioklas, willen we die nog meer centraal zetten in de lessen. We willen in de toekomst ook natuurkampen en workshops organiseren. En tot slot willen we met bijvoorbeeld erfgoed ook nieuwe thema’s aanboren die niet alleen voor onze kinderen interessant zijn, maar voor elke Edegemnaar. Er staat dus nog heel wat op stapel in en rond de nieuwe bioklas”, besluit Van der Spiegel.