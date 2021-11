Eerste levering bouwmaterialen via Schelde: "1000 vrachtwagens per jaar van de weg houden"

Vanochtend is op het Antwerpse Zuid de eerste levering van bouwmaterialen via de Schelde aangekomen. Bouwmaterialenbedrijf BMB wil met dat watertransport 1000 vrachtwagens per jaar van de weg houden. Dat is niet alleen goed voor het milieu, het is ook veel goedkoper. Door de files is het vaak onzeker wanneer een vrachtwagen op een werf kan toekomen, op de Schelde heb je dat nadeel niet.