Eerste markt in Mortsel vlot verlopen

Vandaag stond er voor het eerst opnieuw een markt in Mortsel. Kleinschalig en op voldoende afstand van elkaar. Via een handige app die we zelf ontwikkelden werd het aantal bezoekers makkelijk gemonitord. Een veilige markt organiseren, Mortsel bewees dat het kan!

Vanaf deze week mogen er opnieuw markten plaatsvinden in België, uiteraard mits zeer strikte richtlijnen. Zo mag een markt maar 50 kramen tellen. Lokaal bestuur Mortsel deed haar huiswerk, tekende nieuwe marktplannen uit en organiseerde een eerste, kleinschalige markt in Mortsel. En dat liep vlot!

50 kramen

De markt werd opgesplitst in twee. Week om week krijgen andere marktkramers een plaats. Net zoals vroeger, worden de kramen verspreid over de noodzijde en de zuidzijde van het Stadsplein. Elke helft heeft een eigen in- en uitgang en er mocht slechts in één richting gewandeld worden.

Handige app telt bezoekers

Mortsel ontwikkelde een eigen app die het aantal bezoekers telt en monitort. Wanneer het maximum aantal bezoekers bijna bereikt is kleurt de app oranje en weten onze stewards dat er even geen nieuwe bezoekers meer mogen binnenwandelen. We richtten twee verzamelpunten in voor de marktbezoekers die even moesten wachten.

Organisatie liep vlot

De eerste markt was meteen een succes. Goed weer, veel bezoekers, maar op afstand van elkaar: veilig en verantwoord! Hier en daar merkten we nog kleine verbeterpunten op, bijvoorbeeld waar de signalisatie nog iets beter kon. Dat wordt aangepast voor volgende week. Vol vertrouwen kijken we onze tweede markt volgende week tegemoet, wanneer de andere helft van onze marktkramers voor het eerst weer zullen mogen staan!