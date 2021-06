Nieuws Eerste muziekoptreden: "Morgen wil ik hier opnieuw staan"

We eindigen met muziek. Muziek op maat. Dat is een project van het Antwerp Symphony Orchestra met enkele scholen. Professionele muzikanten komen les geven in de klas. En dat aan kinderen die anders nooit in aanraking zouden komen met een muziekschool of klassieke muziek. De kinderen leren er stapsgewijs een instrument. Met als slotakkoord, een optreden in de grote Elisabeth zaal.