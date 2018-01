Eerste namen #OLT18

Vandaag werden de eerste namen van artiesten bekendgemaakt, die zullen optreden in het Openluchttheater Rivierenhof.

Het OLT is bijzonder blij met de komst van de legendarische Britse muziekveteraan Costello en zijn vaste begeleidingsband the Imposters. De bloedmooie Amerikaanse jazz-zangeres Melody Gardot is ook een graag geziene gaste in ons OLT. Na haar optredens in 2010 en 2013 keert ze terug en klinkt ze tegenwoordig soulvoller dan ooit. De mannen van Calexico stonden al jaren op onze wishlist en zorgen ongetwijfeld voor de zwoelste avond, samen met voorprogramma Depedro, het soloproject van de Spaanse gitarist Jairo Zavala. Dweezil.

Zappa eert al meer dan tien jaar zijn vader Frank Zappa met zijn shows. In het OLT breng hij

Choice Cuts, een gloednieuwe show, waarbij de zanger de ‘meest gewaagde composities uit het

oeuvre van Zappa senior’ vertolkt. De Belgische indierock sensatie Intergalactic Lovers,

opent deze zomer van OLT Rivierenhof.

Ticketverkoop voor #OLT18 start op vrijdag 26 januari om 10u via greenhousetalent.be

