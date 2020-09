Het is nog meer dan een jaar wachten voor indoorpretpark Comics Station de deuren opnieuw zal openen. Al zal dat dan wel met een nieuwe naam zijn. De Plopsa Group nam het park eind vorig jaar over. Comics Station zat sinds 2017 aan de achterzijde van het Centraal Station, maar het rond stripfiguren opgebouwde pretpark was al in het eerste jaar verlieslatend. Studio 100 wil er een nieuwe frisse wind laten waaien. Eerst werd er gemikt op de paasvakantie van dit jaar, maar er moet nog te veel gebeuren. Zo zal onder meer de grote indoor glijbaan verdwijnen. En dus mikt Studio 100 nu op oktober 2021 voor de opening van Plopsa Station Antwerp, want zo zal het park heten.