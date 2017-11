Eerste publieke laadpalen voor elektrische wagens in Wuustwezel

Netbeheerders Eandis en Infrax plaatsen dit jaar de eerste 750 van in totaal 2500 nieuwe publieke laadpalen voor elektrische wagens in Vlaanderen. In elke gemeente komt dit jaar al minstens één laadpaal te staan. De eerste twee exemplaren in Wuustwezel werden vandaag ingehuldigd. Tegen 2020 worden er dat zes.

De Vlaamse Regering wil het aanschaffen en gebruiken van elektrische wagens aanmoedigen. Omdat publieke laadpalen een belangrijke aanvulling zijn op thuisladen en laden op het werk, hebben de Vlaamse Overheid en netbeheerders Eandis en Infrax samen een spreidingsplan opgemaakt voor 2500 bijkomende publieke laadpalen, waarvan minstens één in elke gemeente in Vlaanderen. De eerste nieuwe laadpaal werd op 11 mei in Oostende ingehuldigd. Vandaag was Wuustwezel aan de beurt.

Op basis van analyses, onafhankelijke studies en ervaring uit het buitenland, werden de beste locaties uitgekozen om de nieuwe laadpunten in te planten bij carpoolparkings, kantoorgebouwen, handelscentra, mobiliteitsknopen en plaatsen voor vrijetijdsbesteding.

De plaatsing van de palen wordt over vier jaar gespreid. Dit jaar verschijnen de eerste 750 exemplaren in de straat. Laadpaaloperator Allego zal via een concessie instaan voor de levering, plaatsing en uitbating van de laadpalen.

Hoe vind je een laadpaal?

Er is een samenwerking met Smoov (www.smoov.be). Dit is een app waarmee je de locaties van de laadpalen kunt terug vinden. Ook kun je via deze app betalen als je dit wenst te koppelen aan elkaar. Anders is de betaling via een kredietkaart mogelijk.