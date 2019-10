Eerste ontmoetingsavond voor nieuwe inwoners groot succes in Boechout

Gisteren ontving de gemeente Boechout haar nieuwe inwoners voor een ontmoetingsavond in zaal De Sneppe. 180 mensen schreven zich in en kregen de kans Boechout beter te leren kennen.

De laatste twee jaar zijn er veel nieuwe mensen in Boechout komen wonen. Daarom nodigde het gemeentebestuur de nieuwe dorpelingen uit op een ontmoetingsavond. “Onze slogan is niet voor niets ‘Een dorp om te ontmoeten’. Met deze avond wilden we alle nieuwe inwoners welkom heten in Boechout. Zo konden we hen een goed beeld geven van wat er in onze gemeente allemaal te beleven is. We hopen dat iedereen met nuttige informatie en leuke nieuwe contacten naar huis is gegaan”, zegt burgemeester Koen T’Sijen.

Bij het binnenkomen van de zaal kregen de nieuwe inwoners een goodiebag, met promotiemateriaal van de middenstand. Rond 20 uur stelden de algemeen directeur, de burgemeester en de schepenen zich kort voor. Daarna werden de aanwezigen losgelaten op een heuse infomarkt met standjes van de adviesraden, gemeentelijke diensten en partners. Nieuwe inwoners kregen zo de kans om de gezichten achter hun gemeentebestuur te ontmoeten. Bovendien was het ook mogelijk om zich als vrijwilliger te engageren voor één van de adviesraden. In een salonnetje van Opnieuw&Co kon je naar een film over Boechout kijken. Er waren drankjes en hapjes van Oxfam Wereldwinkels.

(bericht en foto : Gemeente Boechout)