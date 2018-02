Eerste proefproject 'vierkant groen' vandaag van start

In Antwerpen is vandaag een proefproject gestart waarbij alle fietsers en voetgangers, in alle richtingen, tegelijkertijd mogen oversteken. Dat is het eerste zogenaamde 'vierkant groen' in de stad.



Het gaat om het kruispunt van de Londenstraat, het Kattendijkdok-Oostkaai en de Bordeauxstraat op het Eilandje. Alle fietsers en voetgangers krijgen tegelijk groen en kunnen dan oversteken zonder dat er een conflict is met auto's of vrachtwagens.