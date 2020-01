Eerste reeks onderhoudswerken in Liefkenshoektunnel op 16 en 17 januari

Tijdens de nachten van 16 en 17 januari is de Liefkenshoektunnel telkens in één rijrichting dicht voor onderhoud. Gedurende de werken is een omleiding voorzien, laat de NV Tunnel Liefkenshoek weten.

Dit jaar zijn er in de Liefkenshoektunnel tien onderhoudsbeurten voorzien, één per maand, behalve in de maanden juli en augustus. Om de hinder voor de weggebruikers zo klein mogelijk te houden, gebeuren de onderhoudsbeurten 's nachts. De eerste blok van deze werken vindt dus plaats op 16 en 17 januari, de tweede op 13 en 14 februari.

De onderhoudsbeurten verlopen telkens volgens dezelfde procedure: op donderdag wordt de tunnelkoker richting Beveren afgesloten voor alle verkeer. Op vrijdag is de tunnelkoker richting Stabroek aan de beurt. De respectievelijke rijrichtingen worden ter hoogte van de Liefkenshoektunnel volledig afgesloten voor alle verkeer om 21 uur, en dit tot 's anderendaags 5 uur. Meer informatie omtrent de periodieke afsluitingen en bijbehorende omleidingen is ook altijd beschikbaar op de website https://www.liefkenshoektunnel.be/werken.