Eerste sneeuw dwarrelt neer over nieuwe indoor sneeuwpiste in Wilrijk

Het is behoorlijk vroeg op het jaar, maar de eerste sneeuw is gisteren gevallen. In Wilrijk met name.

Natuurlijk hebben ze daar geen microklimaat: het gaat om sneeuw op de indoor sneeuwpiste Aspen. In november ging daar de oude skipiste tegen de vlakte. De werken vlotten goed, maar het duurt nog wel even voor er weer echt geskied kan worden in Wilrijk. Want het duurt liefst twee maanden voor de piste vol ligt. De opening staat gepland op 27 oktober.